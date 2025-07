Sommerferienwelle am Flughafen Düsseldorf

Flughafen Düsseldorf (Foto: Flughafen Düsseldorf)

Der Flughafen Düsseldorf erwartet 3,4 Millionen Passagiere in den Sommerferien, das entspricht einem Wachstum von gut drei Prozent.

Die Hand zittert kaum merklich, das Metall bleibt still, ein letzter Schwung um die Kurve und strahlende Augen: Gewonnen! Der Urlaub beginnt am Düsseldorfer Airport mit einem Spiel, einem Lächeln und dem Gefühl: Jetzt sind endlich Ferien. Wer beim Spiel „Der heiße Draht" eine ruhige Hand beweist, gewinnt direkt vor dem Abflug Gutscheine für die Shops und Gastronomien im Terminal. Mitmach-Aktionen wie diese, Erlebnisangebote für Kinder, eine Fotobox und Gewinnspiele sorgen in den Sommerferien für entspannte Ferienstimmung – noch bevor es an Bord geht.

Vom 11. Juli bis zum 26. August erwartet der Flughafen Düsseldorf rund 3,4 Millionen Passagiere. Das entspricht einem Anstieg von drei Prozent gegenüber dem Vorjahr. Über 220.000 Fluggäste werden allein am ersten Ferienwochenende inklusive Freitag erwartet. Als stärkster Tag zu Ferienbeginn zeichnet sich der Sonntag mit rund 76.000 Passagieren ab.

„Wir freuen uns über die hohe Nachfrage und den Wunsch vieler Menschen nach Reisen, Erholung und Erlebnissen", erklärt Lars Redeligx, Vorsitzender der Geschäftsführung des Düsseldorfer Flughafens. „Gerade in bewegten Zeiten gewinnt das Reisen eine besondere Bedeutung – es schafft Abstand, verbindet Menschen und öffnet den Blick für Neues. Umso wichtiger ist uns, dass unsere Passagiere einen möglichst angenehmen, verlässlichen und entspannten Ferienstart erleben."

Bereit für die verkehrsreichste Zeit des Jahres

Nach stabilen Abläufen zu Ostern und Pfingsten ist der Flughafen auch für die Sommerferien gut gerüstet. Die Kapazitäts- und Ressourcenplanungen aller Partner orientieren sich an den erwarteten Spitzenwerten. Eine enge Koordination zwischen Airport, Airlines und Abfertigungsdiensten sowie ein durchgängiger Datenaustausch in Echtzeit sorgen für schnelle und effiziente Prozesse – von der Ankunft am Airport bis zum Abflug.

Im Rahmen seines umfassenden Qualitätsprogramms setzt der Flughafen konsequent auf digitale und automatisierte Services, die Passagieren das Reisen erleichtern. DUSgateway, das kostenfreie Buchungssystem für Zeitfenster an der Sicherheitskontrolle, erfreut sich gerade in der Ferienzeit hoher Nachfrage. Mehr als die Hälfte der Passagiere kann mittlerweile außerdem die Möglichkeit des Self Bag Drop nutzen. Inzwischen bieten elf Fluggesellschaften – Aegean Airlines, Air France, Austrian, Condor, easyJet, Eurowings, KLM, Lufthansa, SAS, Swiss und TUIfly – diesen Service an, mit dem die Passagiere ihr Gepäck selbst aufgeben können, ohne sich am Schalter anzustellen. In den nächsten Monaten wird das Self Bag Drop-System sukzessive um zusätzliche Airlines erweitert.

Komfortabler wird künftig auch das Einsteigen ins Flugzeug: An Flugsteig A ermöglichen bereits fünf moderne E-Gates ein automatisiertes Boarding – Passagiere scannen ihre Bordkarte selbst und betreten zügig das Flugzeug. Bis Jahresende soll der gesamte Bereich A entsprechend ausgestattet sein, die anderen Flugsteige folgen sukzessive.

Wer mit dem Auto anreist, profitiert neuerdings vom digitalen Parksystem mit Kennzeichenerkennung. In der Tiefgarage P1 unter dem Terminal und auf den Parkplätzen P12, P23 und P25 öffnet sich die Schranke automatisch, Parktickets haben ausgedient. Verknüpft wird der Parkvorgang mit dem Kennzeichen bei der Online-Buchung oder am Automaten beim Bezahlen. Nach und nach wird die Zeit sparende, bequeme und sichere Technik auf alle Parkobjekte des Airports ausgeweitet.

Vielfalt im Flugplan – von Klassikern bis Coolcation

Mit mehr als 23.000 Starts und Landungen während der Ferien bietet der Sommerflugplan ab Düsseldorf ein ebenso breites wie attraktives Angebot. Insgesamt werden 165 Destinationen angeflogen. Besonders gefragt ist die Türkei mit über 300 wöchentlichen Flügen zu mehr als 20 Zielen. Allein Antalya steht dabei mit bis zu 115 Verbindungen pro Woche ganz oben, gefolgt von Istanbul mit 66 Flügen. Neu im Programm sind Bursa und Erzurum.

Spanien steht dem kaum nach mit rund 280 Flügen pro Woche, darunter allein 115 Verbindungen nach Mallorca, aber auch vielfach zu beliebten Destinationen wie Barcelona, Madrid, Alicante, Valencia und Sevilla. Auch Griechenland, Italien, Portugal, Ägypten, Marokko, Tunesien und Kroatien stehen bei den Urlaubern hoch im Kurs.

Neben klassischen Warmwasserzielen gewinnen Destinationen mit mildem Klima immer mehr an Bedeutung.

Der Düsseldorfer Flugplan spiegelt diesen Trend zur sogenannten Coolcation wider – mit zum Teil hochfrequenten Verbindungen nach Kopenhagen, Oslo, Tromsø, Bergen, Stockholm, Göteborg, Helsinki, Reykjavik, Riga, oder Vilnius.

Terminalerlebnis für die ganze Familie

Schon bevor der Flieger startet, lässt sich Urlaubsatmosphäre im Terminal und den Flugsteigen genießen – sei es beim Bummeln, Shoppen oder Schlemmen. Neue Shops wie „Victoria's Secret" und „Sun & Shine" bereichern das Angebot mit edler Lingerie, stilvollem Schmuck, Kosmetik und Sonnenbrillen. Zum Start der Sommerferien kommt im öffentlichen Bereich „MyJewellery" hinzu – mit erschwinglichem Luxus für die junge Zielgruppe. Ebenfalls neu: ein zusätzlicher FALKE-Store im Flugsteig C. Viele Stores haben sich Gedanken gemacht, wie sich Wartezeiten für Familien mit Kindern angenehmer gestalten lassen. In den liebevoll dekorierten Duty-Free-Shops der Gebrüder Heinemann erwartet kleine Abenteurer eine farbenfrohe Erlebniswelt rund um den Düsseldorfer Löwen sowie ein buntes Sortiment aus Spielzeug, Reisespielen und Accessoires. Gastronomiebetriebe bieten eigens zusammengestellte Kindermenüs an.

Darüber hinaus gibt es im Flughafen quer durchs Terminal viele Aktionen – von Gewinnspielen bis hin zur betreuten Erlebniswerkstatt in der Shopping-Mall. Es lohnt sich, die Augen offen zu halten.

Übrigens: Wer noch nicht weiß, wohin die Reise gehen soll, findet Anregungen im „größten Reisebüro Deutschlands", dem Reisemarkt auf der oberen Ebene in der Mitte des Terminals.

