Sommerferienverkehr ab Berlin Brandenburg

easyJet am Flughafen Berlin Brandenburg (Foto: Flughafen BER)

In der Zeit der Schulferien von Berlin und Brandenburg von Mittwoch, den 8. Juli, bis Sonntag, den 23. August 2026, werden rund 3,7 Millionen Passagiere über den Flughafen BER reisen.

Das sind etwa so viele Menschen wie während der Sommerferien im vergangenen Jahr. Allein zum Start der Ferien, vom Mittwoch, dem 8. Juli bis Sonntag, dem 12. Juli 2026, erwartet die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg rund 400.000 Passagiere. Die verkehrsreichsten Reisetage werden voraussichtlich Freitag, der 10. Juli, sowie Freitag und Sonntag, der 21. und der 23. August, zu Ferienende mit rund 90.000 Passagieren sein.

Die beliebtesten Reiseländer sind Spanien, Türkei, Großbritannien, Italien und Griechenland. Die Airlines mit den meisten Starts und Landungen in den Sommerferien sind easyJet, Ryanair und Eurowings.

Insbesondere die Fluggesellschaften Wizz Air und Eurowings haben ihr Angebot für den Sommer deutlich erweitert. So steuert die ungarische Airline inzwischen zwölf Ziele ab BER an und hat ihre Gesamtkapazität im Vergleich zum Sommerflugplan des Vorjahres um mehr als 90 Prozent erhöht. Eurowings hat zum Sommerflugplan zwei zusätzliche Flugzeuge am BER stationiert und fliegt neu nach London, Lissabon, Sarajevo, Olbia, Neapel und während der Sommerferien nach Kavala. Zudem hat sie die Frequenz nach Palma de Mallorca erhöht.

Auch andere Airlines bauen ihr Angebot aus: AJet fliegt erstmals nach Bodrum, Air Uniqon nimmt die Strecke nach Sylt neu auf, und Middle East Airlines hat zu den Sommerferien eine Verbindung nach Beirut gestartet, die vor allem für Familien mit Angehörigen in der Region interessant ist.

Zusätzlich gibt es am BER ein erweitertes Langstreckenangebot nach Nordamerika. Air Canada verbindet die Hauptstadtregion ab dem 3. Juli erstmals mit Montréal. Air Transat bietet wieder Flüge nach Toronto an, und mit Delta Air Lines sowie United Airlines stehen gleich zwei US-Fluggesellschaften für tägliche Flüge nach New York zur Verfügung.

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