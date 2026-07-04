Sommerferienstart in Mitteldeutschland

Mitteldeutsche Flughäfen Dresden und Leipzig (Foto: Mitteldeutschen Flughafen AG)

Zum Ferienstart in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen heben am kommenden Wochenende insgesamt 64 Passagiermaschinen von den mitteldeutschen Flughäfen ab – 42 am Leipzig/Halle Airport und 22 am Flughafen Dresden.

Neben deutschen und europäischen Drehkreuzen fin den sich Sonnenziele am Mittelmeer, im Atlantik sowie am Schwarzen und Roten Meer im Flugplan.

Vorfeld Flughafen Leipzig (Foto: Flughafen Leipzig)

Ziele ab Leipzig/Halle

Zum Ferienauftakt sind ab Leipzig/Halle 35 Flüge zu Sonnenzielen sowie sieben Linienflüge geplant. Nach Antalya fliegen neun Maschinen, nach Palma de Mallorca sechs. Mit Ziel Hurghada sind fünf Starts geplant. Heraklion wird am ersten Ferienwochenende drei Mal angeflogen. Weitere Ziele sind: Varna, Burgas, Rhodos, Korfu, Fuerteventura, Teneriffa, Gran Canaria, Marsa Alam und Bodrum.

Flughafen Dresden Vorfeld (Foto: Flughafen Dresden)

Ziele ab Dresden

Ab Dresden starten am ersten Ferienwochenende zehn Urlaubsmaschinen sowie 12 Linienflüge. Mit Ziel Antalya heben vier Flugzeuge ab, nach Palma de Mallorca drei. Weitere Flüge bringen Urlauber nach Heraklion, Rhodos und Bozen. Lufthansa startet zum Ferienauftakt ab Dresden am häufigsten. Die Airline verbindet die Region mit ihren Drehkreuzen Frankfurt und München sechs beziehungsweise fünf Mal. Swiss verbindet am Sonntag die Landeshauptstadt mit Zürich. Über die Drehkreuze Frankfurt, München und Zürich sind Ziele weltweit bequem zu erreichen.

Parken am Flughafen

Auf Grund der hohen Nachfrage wird Fluggästen am Flughafen Leipzig/Halle dringend empfohlen, ihren Parkplatz vorab online zu buchen. Weitere Informationen unter: www.leipzig-halle-airport.de/parken