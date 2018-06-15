Sommerfeeling bei Emirates

Airbus A380 Emirates Airlines (Foto: Emirates Airlines)

Kalte Erfrischung an heissen Tagen: Emirates Airlines verteilt während der Sommerreisezeit Gratis-Glace an ihre Gäste.

Reisende, die vom 15. Juni bis zum 31. August 2018 von oder über den Dubai International Airport fliegen, können sich in den Abflugs- und Transitbereichen in Terminal 3 über die süsse Überraschung freuen. Die Glace, genannt Emperor, wird eigens von Emirates Flight Catering (EKFC) hergestellt – zwei Millionen Portionen davon sollen während der kommenden drei Monate an Emirates-Passagiere ausgegeben werden. Glace-Wagen mit Emirates-Branding befinden sich über die gesamten Abflug- und Transitbereiche des Terminal 3 verteilt und locken mit fünf verschiedenen Sorten: Schokolade, Vanille, Dattel & Arabischer Kaffee, Mango- sowie Zitronen-Sorbet. Die kalten Erfrischungen werden täglich jeweils während der Haupt-Abflugzeiten zwischen 12.00 Uhr und 15.00 Uhr, 00.30 Uhr und 02.00 Uhr sowie zwischen 18.00 Uhr und 21.00 Uhr kostenfrei verteilt. Die beliebte Emperor-Glace wird bereits in den Premium-Klassen auch auf ausgewählten Flügen nach Europa und in den sieben Emirates-Lounges am Dubai International Airport serviert.

Emirates Drehkreuz in Dubai bietet direkte Verbindungen zu mehr als 150 Zielen innerhalb des Streckennetzes auf sechs Kontinenten, darunter auch die neu hinzugekommenen Ziele London Stansted und Santiago in Chile. Die Fluggesellschaft bietet einen hervorragenden Service an Bord, inklusive regional inspirierten Menüs und kostenfreie Getränke wie auch ein kürzlich neu aufgelegtes Angebot an Spirituosen. Emirates bietet ausschliesslich Qualitätsprodukte zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis mit Flachbettsitzen in der Business Class sowie mit einer Bildschirmdiagonale von rund 34 cm die grössten Bildschirme der Branche in der Economy Class und bis zu 3.500 Kanäle „on-demand“ Unterhaltung auf ice, dem prämierten Bordunterhaltungsprogramm der Airline.

Reisende mit Kindern profitieren von Emirates‘ umfassendem Familienangebot, beginnend mit Priority Boarding an allen Flughäfen bis hin zu speziellen Kindermenüs, eigens auf Kinder zugeschnittene Kinderprogramme auf ice und exklusive Spielzeuge, darunter auch Lonely Planet Kids Activity Bags. Am Flughafen in Dubai betreibt Emirates einen separaten Check-in-Bereich für Familien, an dem kostenlos Kinderwagen ausgeliehen werden können. Darüber hinaus hat auch Emirates Skywards, das mehrfach ausgezeichnete Vielfliegerprogramm der Fluggesellschaft, kürzlich sein Angebot „My Family“ ausgeweitet und ermöglicht Familienmitgliedern nun, bis zu 100 Prozent der Skywards-Meilen auf Emirates-Flügen gemeinsam anzusammeln und diese schneller als zuvor auch einlösen zu können.

Emirates verbindet Menschen und Orte auf der ganzen Welt. Die Fluggesellschaft mit Sitz in Dubai unterstützt erstklassige Sport- und Kulturveranstaltungen und ist eine der weltweit bekanntesten Airline-Marken. Seit 1992 fliegt Emirates in die Schweiz, inspiriert zum Reisen und fördert Handelsbeziehungen weltweit. Mit jeweils zwei täglichen Liniendiensten ab Zürich und Genf verbindet Emirates die Schweiz mit 160 Destinationen auf sechs Kontinenten. Beide täglichen Zürich-Verbindungen werden mit dem einzigartigen Airbus A380 durchgeführt. Seit Januar 2018 kommen bei beiden täglichen Flügen ab Genf die mit einem innovativen Kabinendesign ausgestatteten Boeing 777-Jets mit neuen, vollständig schliessbaren First-Class-Privatsuiten zum Einsatz. Emirates SkyCargo transportiert aus der Schweiz Exportgüter wie Arzneimittel, Schokolade, Milchprodukte, Textilien, Uhren und Uhrenteile in Märkte im Nahen und Mittleren Osten, Afrika und Asien. An Bord der modernen und effizienten Flotte von 267 Grossraumflugzeugen bietet die Fluggesellschaft ihren Gästen vielfach ausgezeichneten Komfort und Service sowie freundliches Kabinenpersonal aus über 140 Ländern. Am Boden verbindet Emirates jedes Jahr Millionen von Menschen durch die zur Emirates Group gehörenden Unternehmen Emirates Holidays und Arabian Adventures. Weitere Informationen unter www.emirates.ch.