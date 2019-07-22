Sommer Upgrade bei Emirates

Airbus A380 Emirates Airlines (Foto: Emirates Airlines)

Emirates Airlines bietet allen Emirates-Skywards-Mitgliedern die einmalige Chance sich mit nur einem Flug den begehrten Gold-Status zu verdienen.

Für kurze Zeit können Emirates-Skywards-Mitglieder mit Silver- oder Blue-Status sofort zum Gold-Mitglied aufsteigen, wenn sie ab Zürich ein Business-Class-Flex- oder Flex-Plus-Ticket zu einem der mehr als 80 spannenden Aktionsziele im Streckennetz von Emirates oder flydubai buchen.

Teilnehmer müssen sich für die Nutzung des Angebots anmelden. Die Aktion gilt für Buchungen zwischen dem 18. und 26. Juli 2019 und für Flüge zwischen dem 18. Juli und 20. August 2019. Die Emirates-Skywards-Mitgliedschaft des Reisenden wird direkt nach der Rückreise auf den Gold-Status aktualisiert.

Auch Reisende, die noch nicht am Vielfliegerprogramm von Emirates teilnehmen, können das Angebot nutzen. Dazu ist lediglich vor der Buchung eine kostenlose Registrierung über emirates.ch oder die Emirates App notwendig. Die App ist sowohl für iOS- als auch für Android-Geräte erhältlich.

Alle Luxusliebhaber kommen mit dem Emirates Skywards Gold-Status voll auf ihre Kosten: Sie geniessen Vorteile wie kostenlosen Zugang zur Business-Class-Lounge mit Begleitung, priorisierte Gepäckabfertigung, einen gesonderten Check In-Schalter, bevorzugtes Boarding, 16 Kilogramm zusätzliches Aufgabegepäck, unbegrenzten WLAN-Zugang, 50 Prozent Bonus-Skywards-Meilen und kostenlose Sitzplatzauswahl.

Informationen zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, einschliesslich zugelassene Abflughäfen und Ziele sowie die ausgeschlossenen Strecken:

https://www.emirates.com/english/offers/5932375/