Smart Lane am Terminal 1 in Stuttgart

Boeing 767 Delta Air Lines in Stuttgart (Foto: Flughafen Stuttgart)

Passagiere finden die Smart Lane am Flughafen Stuttgart ab sofort im Terminal 1.

Bislang war der Zugang zur Smart Lane im Terminal 2, am neuen Standort im Terminal 1 profitieren die Fluggäste bereits von den neuen CT-Scannern, die die Passagierkontrolle weiter erleichtern.

Smart Lane am Terminal 1 in Stuttgart (Foto: Flughafen Stuttgart)

Mit dem Smart Lane-Service können Reisende vorab online und gratis ein Zeitfenster für ihre Sicherheitskontrolle buchen. Ab 72 Stunden vor dem Abflug lässt sich über die Website des Flughafens ein Termin buchen. Zur gebuchten Zeit können Reisende dann direkt zur extra ausgeschilderten Smart Lane-Spur im Terminal 1.

Für die Reservierung müssen Name, Flugnummer und Mailadresse eingegeben werden, die Buchungsbestätigung kommt via Mail. Die Slot-Reservierung wird dann automatisiert an der Bordkartenkontrolle der Smart Lane-Spur kontrolliert. Eine Vorbuchung ist möglich bis zu drei Stunden vor dem Abflug.

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