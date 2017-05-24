Small Planet ab Paderborn-Lippstadt

Mit 20 wöchentlichen Flügen zu insgesamt acht Zielen ist das Angebot der Small Planet Airlines in der Sommersaison 2017 am Paderborn-Lippstadt Airport deutlich gewachsen.

Die deutsche Ferienfluggesellschaft fliegt im Auftrag der Reiseveranstalter Thomas Cook und TUI zu beliebten Urlaubsdestinationen in Spanien, Griechenland und Bulgarien. Zur Vermeidung von langen Wartezeiten und Verspätungen hat die Airline zudem ein drittes Flugzeug als Reservemaschine am Paderborn-Lippstadt Airport stationiert.

Mit Beginn am 19. Mai fliegt Small Planet Airlines den Sommer über täglich nach Palma de Mallorca. Hinzukommen Verbindungen zu den Kanarischen Inseln Fuerteventura und Gran Canaria, zu den griechischen Inseln Kreta, Rhodos und Kos sowie an die bulgarische Schwarzmeerküste nach Varna und Burgas. Vor fast genau einem Jahr hatte die deutsche Ferienfluggesellschaft den Flugbetrieb am Paderborn-Lippstadt Airport aufgenommen und im Sommer 2016 zunächst 14 Flüge wöchentlich durchgeführt.

„Die positive Entwicklung zeigt, dass die Entscheidung für den Standort Paderborn-Lippstadt die richtige war. Unsere Angebote sind von den Passagieren sehr gut angenommen worden und wir freuen uns darauf, in diesem Sommer noch mehr Reisende aus der Region an Bord begrüßen zu dürfen“, sagt Oliver Pawel, CCO bei der Small Planet Airlines GmbH.

„Die wachsende Zahl an Destinationen und Frequenzen, die Small Planet für die Reiseveranstalter Thomas Cook und TUI den Passagieren an unserem Flughafen verfügbar macht, sind eine große Bereicherung in unserem Flugplan. Ich bin überzeugt, dass die Vielzahl an attraktiven Angeboten dazu führt, dass Small Planet die Erfolgsgeschichte weiter fortsetzen kann“, so Dr. Marc Cezanne, Geschäftsführer der Flughafen Paderborn-Lippstadt GmbH.

Paderborn-Lippstadt Airport

Der Paderborn-Lippstadt Airport ist der Heimathafen für Urlaubs- und Geschäftsreisende aus Ostwestfalen-Lippe sowie den angrenzenden Regionen in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Zum Leistungsangebot gehören neben Linien- und Touristikflügen auch Business- und Privatcharterverkehre.

Paderborn-Lippstadt Airport