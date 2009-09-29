Skywest Airlines braucht mehr Flugzeuge

Skywest Airlines will bis zu vier Flugzeuge der A320 Familie erstehen, um der wachsenden Nachfrage nachkommen zu können.

Die Fluggesellschaft will auch neue internationale Routen in Südostasiatische Destinationen lancieren. Diese Absichten hatte sie zwar schon früher bekannt gemacht, aufgrund der wirtschaftlichen Krise jedoch bis auf weiteres verschoben. Nun hat Skywest gemäss Aussagen des MD Hugh Davin die Pläne wieder auf den Tisch geholt. Im letzten Monat hatte die Airline gesagt, sie werde eine neunte F100 mit 100 Sitzen in ihre Flotte aufnehmen, um der Nachfrage gerecht zu werden. In den letzten drei Jahren hat sich die F100 Flotte verdreifacht, während die vormals fünf F50 Maschinen auf sieben gestiegen sind. Die erste Maschine soll schätzungsweise im ersten Quartal des nächsten Jahres in Betrieb genommen werden.