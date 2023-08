Skywest Airline erweitert Streckennetz

Dank guten Buchungszahlen kann die australische Skywest Airlines ihr Streckennetz weiter ausbauen.

Skywest Airlines Hauptbasis befindet sich beim Flughafen Perth in Westaustralien. Die erfolgreiche Regionalfluggesellschaft wird dank guter Nachfrage ihr Streckennetz in diesem Jahr weiter ausbauen. Ab dem 1. April wird Skywest erneut von Perth nach Darwin mit Fokker 100 Jets fliegen. Die Strecke wird jeweils am Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag über Broome oder Kununurra in Nordwest Australien geführt. Neu kommen Flüge von Geraldton und Carnarvon nach Karratha dazu, diese Strecken werden mit Fokker 50 beflogen. Link: Skywest Airlines