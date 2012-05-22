Skyways ist bankrott

Die schwedische Fluggesellschaft Skyways musste am 22. Mai 2012 das Konkursverfahren einleiten, damit verschwindet wohl eine weitere Fluggesellschaft in Europa.

Die schwedische Fluggesellschaft Skyways musste am 22. Mai 2012 das Konkursverfahren einleiten und sämtliche Flüge einstellen.