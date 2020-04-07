Skywards bietet mehr Flexibilität

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Emirates Skywards bietet ihren Mitgliedern im Vielfliegerprogramm während der Corona Krise mehr Unterstützung und Flexibilität.

Emirates Skywards, das Vielfliegerprogramm von Emirates, unterstützt seine mehr als 27 Millionen Mitglieder während der globalen Pandemie: Massnahmen wie eine erleichterte Aufrechterhaltung der Statuslevels sowie die Verlängerung der Meilengültigkeit bieten Skywards-Mitgliedern Planungssicherheit und Flexibilität.

Aufrechterhaltung und Verlängerung des Statuslevels

Emirates Skywards Silver-, Gold- und Platinum-Mitglieder mit Stichtag für ihre Status-Verlängerung vor dem 1. März 2021 behalten ihren derzeitigen Status bereits mit 80 Prozent der erforderlichen Anforderungen bei. Das bedeutet, dass Silver-Mitglieder nur noch 20.000 Statusmeilen, Gold-Mitglieder 40.000 und Platinum-Mitglieder 120.000 Meilen sammeln müssen, um ihr Statuslevel zu behalten.

Der Status von Silver-, Gold- und Platinum-Mitgliedern, die während den Status-Überprüfungen zwischen März und September 2020 nicht in der Lage sind, das akuelle Level zu halten, wird automatisch bis zum 31. Dezember 2020 verlängert.

Verlängerung der Meilen-Gültigkeit

Mitglieder, deren Skywards-Meilen bald ablaufen, können ebenfalls beruhigt sein: Die Meilengültigkeit wird bis zum 31. Dezember 2020 verlängert. Skywards-Meilen können bis zu elf Monate im Voraus für ein umfangreiches Angebot an Prämien eingelöst werden, darunter Flugtickets von Emirates und seinen Partnerfluggesellschaften, Flug-Upgrades, Hotelaufenthalte und "Money-can't-buy"-Erlebnisse. So können Mitglieder beispielsweise im April ihre Skywards-Meilen für die Buchung eines Emirates-Fluges für Reisen im März 2021 einlösen. Auch von zu Hause aus können Mitglieder weiterhin Skywards-Meilen bei ihren täglichen Online-Einkäufen für zukünftige Flugprämien sammeln, indem sie ihre Emirates Skywards-Kreditkarten verwenden.

Die Änderungen und die Details der neuen Richtlinien werden sich in Kürze in der Rubrik 'Mein Konto' aller Mitglieder auf emirates.com widerspiegeln.

Das Team von Emirates Skywards arbeitet rund um die Uhr, um seine 27 Millionen Mitglieder bei ihren Fragen und Anliegen zu unterstützen und darüber hinaus an einer Reihe attraktiver neuer Angebote und Produkte, von denen die Mitglieder profitieren, sobald Emirates wieder zu seinem normalen Flugplan zurückkehrt. Emirates Skywards-Mitglieder können alle Einzelheiten zu ihren Umbuchungsmöglichkeiten unter folgendem Link einsehen: https://www.emirates.com/de/german/help/keep-your-ticket/.