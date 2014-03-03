Skymark Airlines übernimmt A330

Skymark Airlines, die drittgrößte Fluggesellschaft Japans, hat bei Airbus in Toulouse die ersten beiden von insgesamt zehn A330-300 übernommen.

Skymark wird damit zum ersten japanischen Betreiber des zweimotorigen Airbus A330 Großraumjets. Die A330 für Skymark Airlines sind mit 271 komfortablen „Green Seat“-Sitzen bestuhlt. Sie werden im April 2014 den Liniendienst zwischen Tokio Haneda und Fukuoka aufnehmen. Skymark Airlines hat angekündigt, später auch Verbindungen zwischen Tokio-Haneda und Sapporo sowie Naha mit den A330-300 zu bedienen.