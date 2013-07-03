Skyguide zieht Auftrag aus Schweden an Land

Skyguide wird ab Oktober dieses Jahres angehende schwedische Flugverkehrsleiter in ihrem Training Center in Wangen bei Dübendorf ausbilden.

Die Grundausbildung (Initial Training) beginnt am 7. Oktober und dauert bis Ende August 2014. Skyguide konnte diese künftigen Lotsen durch eine bestehende Kooperation mit der schwedischen ACR Aviation Capacity Resources AB für die Ausbildung in der Schweiz gewinnen.Seit Mai 2011 kooperiert skyguide durch skyguide ANS solutions mit der schwedischen Flugsicherungsanbieterin Aviation Capacity Resources AB (ACR) mit Sitz in Stockholm. ACR ist in dem seit 2010 liberalisierten schwedischen Markt wie auch international tätig und für die Flugsicherung auf den Flughäfen von Örebro, Vasteras, Växjö-Småland und Trollhättan Vänersborg verantwortlich. Zudem konnte ACR Anfang Mai dieses Jahres ein Konsortium aus fünf weiteren Flughäfen für seine Dienstleistungen gewinnen.Skyguide konnte ACR mit einem breiten Portfolio an Dienstleistungen, unter denen die Ausbildung nur ein Element darstellt, überzeugen. Für den Ausbildungsplatz Dübendorf spricht das skyguide Training Center mit seiner modernen Infrastruktur, einem erfahrenen Ausbildner Team und verschiedenen weiteren internationalen Kunden.