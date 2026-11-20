Skyguide stärkt ihre kritische Infrastruktur auf La Dôle

Skyguide Fluglotsin in der ACC (Foto: Skyguide)

Skyguide investiert 50 Millionen Franken in die Erneuerung ihres Radar- und Funkstandorts auf dem La Dôle.

Mit den Bauarbeiten saniert das Unternehmen die Gebäude und schützt wichtige Flugsicherungsdienste besser vor Ausfällen. Nach mehreren Monaten Vorbereitung beginnt nun die Bauphase.

Skyguide baut am Standort La Dole (Foto: Skyguide)

Skyguide erneuert ihren technischen Standort auf La Dôle im Waadtländer Jura. Die Arbeiten umfassen die Gebäude, die technische Infrastruktur und die Seilbahn, die den Gipfel erschliesst. Dafür sind 50 Millionen Franken vorgesehen. Die letzte umfassende Sanierung liegt rund 40 Jahre zurück. Das Vorhaben gliedert sich in etwa 15 Teilprojekte und soll 2039 abgeschlossen sein.

Für die anstehenden Bauarbeiten hat ein Super Puma von Heliswiss 17 Container auf den Gipfel transportiert. «Das ist ein entscheidender Schritt», sagt Guillaume Olmo, Programmleiter bei Skyguide. Die Container ermöglichen es, dass künftig mehr Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter gleichzeitig vor Ort tätig sein können. Fachleute aus verschiedenen Abteilungen von Skyguide haben die Arbeiten gemeinsam mit externen Planungsbüros und Bauunternehmen vorbereitet.

Skyguide baut am Standort La Dole (Foto: Skyguide)

Die Bedingungen am Berg bestimmen das Bautempo

Die Arbeiten erfolgen in mehreren, sich überschneidenden Etappen. Dazu gehören ein besserer Schutz vor Bränden und unbefugtem Zutritt, die Sanierung der Gebäude und die Erneuerung der technischen Infrastruktur. Den Abschluss des Programms bildet der Ersatz der Seilbahn. Bauarbeiten auf La Dôle dauern rund 50 bis 60 Prozent länger als vergleichbare Arbeiten im Flachland. Denn: Wann die Teams arbeiten können, hängt wesentlich vom Wetter ab. Auf dem Gipfel steht zudem wenig Platz zur Verfügung, und die kleine Seilbahn begrenzt die Materialmenge und Anzahl Personen, die sich pro Fahrt transportieren lassen.

Skyguides Anlagen auf dem 1677 Meter hohen Gipfel dienen der Radarüberwachung und dem Funkverkehr mit den Cockpitbesatzungen. Das Radar erfasst Flugzeuge in einem Umkreis von rund 280 Kilometern, bis nach Lyon, Mailand und Zürich. Fluglotsinnen und Fluglotsen nutzen diese Daten, um den Verkehr zu verfolgen und sicher zu führen. La Dôle gehört zu einem Netz von Radarstationen in der Schweiz und den Nachbarländern.

Skyguide baut am Standort La Dole (Foto: Skyguide)

Zwei Gebäude sollen unabhängig voneinander funktionieren

Heute sind manche Systeme und die zugehörigen Reserveanlagen am selben Ort untergebracht. «Künftig können zwei Gebäude unabhängig voneinander betrieben werden, jeweils mit eigener Stromversorgung, Kühlung und Funkausrüstung», erklärt Guillaume Olmo. Fällt eines der Gebäude aus, übernimmt das andere dessen kritische Funktionen. Diese zusätzliche Redundanz stärkt die Widerstandsfähigkeit des Standorts und trägt dazu bei, wichtige Flugsicherungsdienste aufrechtzuerhalten.

Von den insgesamt 50 Millionen Franken investiert Skyguide 35 Millionen in die Systeme und die Infrastruktur und die verbleibenden 15 Millionen in den Ersatz ihrer Seilbahn. Die technischen Teams nutzen sie drei- bis fünfmal pro Woche für Wartungsarbeiten auf La Dôle. Die Anlage ist weiterhin zertifiziert und gut gewartet, nähert sich jedoch dem Ende ihrer Lebensdauer. Die neue Seilbahn wird den Transport schwerer Lasten erleichtern und Wind, Vereisung und Kälte besser standhalten.

Skyguide nutzt vorwiegend die bestehenden Gebäude, ordnet die Räume neu an und schafft unter einem Gebäude zusätzliche Flächen. Während der gesamten Bauzeit muss der Standort rund um die Uhr in Betrieb bleiben.

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