Skyguide reduziert vorsorglich Anflugkapazität am Flughafen Genf

Flughafen Genf (Foto: Flughafen Genf )

Die Schweizer Flugsicherung Skyguide senkt heute, am 2. Juni 2025, die Kapazität der Anflüge am Flughafen in Genf vorsorglich um zwanzig Prozent.

Bei dieser Anflugeinschränkung handelt es sich um eine vorübergehende Sicherheitsmassnahme, bis eine Lösung für ein latentes, technisches Problem implementiert werden kann.

In den vergangenen Monaten ist es bei der Flugsicherung Skyguide zu sieben Fehlfunktionen eines Systems gekommen, das den Flugverkehrsleiterinnen und -leitern das Radarbild bereitstellt. Als Folge haben einzelne Arbeitspositionen für wenige Sekunden das Bild verloren. Dieses Phänomen trat vor allem in Genf auf. Die Sicherheit des Luftverkehrs war zu keinem Zeitpunkt gefährdet.

Als vorübergehende Vorsichtsmassnahme senkt Skyguide heute, 2. Juni 2025, die Kapazität der Anflüge am Flughafen in Genf vorsorglich um zwanzig Prozent, bis eine Lösung für das Problem implementiert werden kann.

Skyguide hat bereits Massnahmen ergriffen, um die technischen Mängel zu beheben und wird in den kommenden Tagen ein Update der betroffenen Systeme zunächst in Genf und danach in Zürich durchführen. Zudem analysiert eine eigens dafür eingesetzte Taskforce die Situation kontinuierlich. Skyguide bedauert die Unannehmlichkeiten, die diese Sicherheitsmassnahme für Fluggäste und Kunden mit sich bringt.

Skyguide