Skyguide mit positivem Geschäftsresultat

skyguide (Foto: skyguide)

Skyguide konnte 2014 an die positiven Resultate der letzten Jahre anknüpfen und wiederum eine ausgezeichnete operative Leistung ausweisen.

Das Sicherheitssystem besitzt einen kontinuierlich hohen Reifegrad, und das Sicherheitsmanagement gehört zu den besten in Europa. Die bereits hohe Pünktlichkeit im komplexesten Luftraum von Europa konnte aufrechterhalten werden. 96,7 Prozent aller Flüge sind von der Flugsicherung pünktlich abgewickelt worden. 2014 erzielte skyguide ein Betriebsergebnis (EBIT) von CHF 28,08 Mio. (Vorjahr: CHF 33,59 Mio.). Zudem bestätigt EUROCONTROL in einer neuen Studie, den von skyguide kontrollierten Schweizer Luftraum erneut als komplexesten in Europa.

Leichtes Verkehrswachstum bei stagnierender Konjunktur

Der von skyguide kontrollierte Flugverkehr nahm 2014 um 1,3 Prozent leicht zu. Dies entspricht einem Verkehrsvolumen von 1,156 Millionen kontrollierten Flügen. Der Umsatz erhöhte sich im vergangenen Jahr um 2,8 Prozent auf CHF 449,72 Mio. (Vorjahr: CHF 438,49 Mio.). Wiederum konnte skyguide, trotz anhaltend schwierigen Bedingungen, die Anfluggebühren für ihre Kunden auf den Landesflughäfen Genf und Zürich um 2 Prozent senken. Ein Teil der Einnahmen aus den Streckenfluggebühren wurde erneut dazu verwendet, um das kumulierte Defizit auf CHF 47,30 Mio. (Stand 31.12.2014) zu reduzieren (Vorjahr: CHF 65,30 Mio.). 2014 erhöhte sich der Betriebsaufwand um 4,1 Prozent auf CHF 421,64 Mio. (Vorjahr: CHF 404,89 Mio.). Mit CHF 28,08 Mio. liegt das Betriebsergebnis um 16,4 Prozent unter dem Vorjahresresultat (CHF 33,59 Mio.).

Guy Emmenegger, Verwaltungsratspräsident von skyguide, zeigt sich mit dem Resultat zufrieden: «Skyguide steht zum Abschluss meines Mandates operativ auf einem soliden Fundament, um die strategischen Projekte für die Zukunft umzusetzen. Es ist uns gelungen, die Sicherheit weiterzuentwickeln und auf konstant sehr hohem Niveau zu halten. Ebenso die Pünktlichkeit. Nun steht ein Generationenwechsel im Verwaltungsrat von skyguide an.»

Ausblick 2015: Starker Franken Herausforderung für Zukunft

Der erstmals seit Jahren leicht zunehmende Luftverkehr stimmt skyguide für das Jahr 2015 verhalten optimistisch. In den Monaten Januar und Februar konnte der Trend des letzten Jahres fortgesetzt werden.

Mit Walter T. Vogel als designiertem Verwaltungsratspräsidenten sowie Cristina Feistmann und Dominik Hänggi als durch den Bund vorgeschlagene neue Verwaltungsräte, stehen der Generalversammlung vom Mai hervorragende Kandidaten zur Wahl. Mit der Wahl von Frau Feistmann in den Verwaltungsrat würde skyguide zudem die vom Bund geforderte 30% Frauen-Quote in Verwaltungsräten bundesnaher Betriebe erreichen.

Skyguide CEO Daniel Weder legt das Augenmerk 2015 auf die konstant hohe Sicherheit, Effizienz und Kundenorientierung der Flugsicherungsdienste in der Schweiz: «In einem anforderungsreichen und sehr dynamischen Umfeld haben wir uns kontinuierlich weiterentwickelt. Diesen Kurs wollen wir zum Wohl unserer Partner und Kunden weiterhin fahren. Allerdings stellt auch uns der starke Franken vor wichtige Herausforderungen für die Zukunft, da drei Viertel unserer Kosten in Franken und zwei Drittel der Einnahmen in Euro anfallen.»

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