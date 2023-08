Skyguide mit neuem Tower Simulator

Skyguide kennt einen hohen Bedarf an Fluglotsen für die Kontrolltürme. Mit dem in Dübendorf beheimateten neuen Tower Simulator kann die Schweizer Flugsicherung ihre Ausbildung auf Jahre sicherstellen.

Neben der internen Ausbildung stellt Skyguide den neuen Tower Simulator auch externen Kunden als Trainingsgerät zur Verfügung. Damit stellt sie sich auf dem europäischen Ausbildungsmarkt besser auf.Um den höchsten Ansprüchen an die Ausbildung gerecht zu werden, verfügt der neue 3D Tower Simulator über eine 360 Grad Rundumsicht. Das Ausbildungszentrum der skyguide in Dübendorf besitzt nun drei moderne Turmsimulatoren. Damit kann die Sicht aus den Kanzeln einer Vielzahl von Flughäfen realitätsgetreu nachgestellt wer-den. Die neu eingeweihte Anlage - "TOSIM green" - besitzt 17 zentrale HD Projektoren, was gegenüber herkömmlichen Anlagen mit Rückprojektion die Bildqualität verbessert.Die neue Anlage ist zudem mit modernen Flugsicherungssystemen ausgerüstet wie integrierte Kommunikations- und Flugplaninformationssysteme, mit denen die an papierlosen Arbeitsplätzen eingesetzten FluglotsInnen ausgebildet werden können.Durch die leistungsfähigere Klimaanlage und höhere Kontraststärke im neuen Simulator können die Lernenden länger im Simulator üben, da sie weniger schnell ermüden. Der TOSIM green bietet Platz für drei Auszubildende und die notwendigen Instruktoren. Mit dem TOSIM green steht skyguide nun ein Tower Simulator zur Verfügung, um den Bedürfnissen an eine professionelle, zukunftsorientierte und zugleich auch wirtschaftli-che Ausbildung gerecht zu werden.