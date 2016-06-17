SkyWork verschiebt Bern-Paris Flüge

SkyWork Dornier 328 (Foto: SkyWork)

Die Destination Paris Charles-de-Gaulle wird von SkyWork Airlines vorläufig noch nicht angeflogen.

Eine Kulminierung von Fakten führt dazu, dass die geplante Aufnahme der Flüge Bern-Paris auch für Juli und August gestrichen wird. Mitte Juli soll entschieden werden, ob die Verbindung bis zum Flugplanwechsel Ende Oktober überhaupt aufgenommen wird.

Tiefe Buchungszahlen nach Paris

Deutlich spürbar ist bei den Passagieren die Verunsicherung aufgrund der momentanen Sicherheitslage in Paris. Diese hält Freizeitreisende von einem Trip in die Metropole ab und auf die Sommerwochen hin bleiben die Buchungen von Businesspassagieren aus, weil Ferienzeit ist. Aus diesem Grund hat SkyWork Airlines entschieden, den Flug nach Paris zurückzustellen und sich auf den aktuellen Flugbetrieb zu konzentrieren, um hier einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen.

Verzögerung bei der Auslieferung

SkyWork Airlines hat sich Ende letzten Jahres für das Einmieten von zwei Saab 2000 entschieden. Die beiden vorgesehenen Flugzeuge flogen bisher für die schwedische Fluggesellschaft Braathens.

Der vertraglich vereinbarte Übernahmetermin zwischen SkyWork Airlines und der Leasingfirma Rockton für die beiden Flugzeuge liegt nun schon sieben Wochen zurück. Da der bisherige Leasingnehmer der Leasingfirma Rockton die Maschinen nicht termingerecht für die Rückgabeinspektion bereitgestellt hatte, konnte die Übernahme bis heute noch nicht stattfinden.

Diese Auslieferungsverzögerung führt in der Hauptreisezeit zu Kapazitätsengpässen bei SkyWork Airlines. Kurzfristig wurde deshalb eine Dornier von Welcome Air im ACMI eingeleast. Mit dieser Maschine sowie der eigenen Dornierflotte und weiteren Massnahmen wird der aktuelle Flugbetrieb sichergestellt.

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