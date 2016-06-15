SkyWork verbindet Bern mit Usedom

SkyWork Dornier 328 (Foto: SkyWork)

Am letzten Sonntag, 12. Juni, hob auf dem Flughafen Bern eine SkyWork-Airlines-Dornier 328 zu ihrem Erstflug nach Heringsdorf auf der Insel Usedom ab.

Diese Verbindung wird wöchentlich jeweils sonntags mit einem Zwischenstopp über den EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg geführt. Dass die Ostseeinsel eine beliebte und boomende Feriendestination ist, davon zeugt die exzellente Auslastung beim Jungfernflug. Die Dornier war je hälftig mit Passagieren aus Bern und Basel belegt, was das Konzept der Linienführung bestätigt.

Und – ab nächster Woche – wird ein typischer Usedomer Strandkorb die Passagiere schon am EuroAirport auf die Gemütlichkeit und das Strandleben einstimmen.

SkyWork Airlines