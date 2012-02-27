SkyWork und Tourismusorganisationen vertiefen Zusammenarbeit

Um Synergien zu nutzen und die Ausstrahlung der Region Bern und des Berner Oberlands im Ausland zu stärken, gehen die Berner Fluggesellschaft SkyWork Airlines und die Tourismusorganisationen von Bern, Interlaken und Jungfrau eine Zusammenarbeit ein.

Von der engen Zusammenarbeit profitieren alle vier Partner. Bern mit seinem einzigartigen, von der UNESCO als Weltkulturerbe ausgezeichneten Stadtbild, Interlaken als eines der Aushängeschilder im Schweizer Tourismus und Tor zur Jungfrau, die Jungfrau Region mit ihrem vielseitigen Angebot für Ferienreisende und die SkyWork Airlines als eine junge, innovative Fluggesellschaft auf Expansionskurs. Ausländische Gäste der Stadt Bern und des Berner Oberlands sollen ihre Zielorte ohne lange Fahrten und Wartezeiten direkt vom Flughafen Bern-Belp erreichen, sei es um Ferien zu verbringen oder Geschäfte abzuwickeln.