SkyWork stockt London City Flüge auf

Der London City Airport wird durch SkyWork Airlines ab dem Winterflugplan mit einem neuen Flug am Mittag drei Mal statt zwei Mal am Tag von Bern aus bedient.

Neu wird die kroatische Hauptstadt Zagreb angeflogen. Der Winterflugplan gilt ab dem 28. Oktober 2012. SkyWork Airlines festigt das Streckennetz auch im kommenden Winter. Noch besser bedient wird die britische Finanzmetropole London. Neben den zwei bisherigen Flügen am Morgen und am Abend kommt von Montag bis Freitag ein Mittagsflug (12.40 Uhr) nach London City dazu. Neu fliegt die Berner Fluggesellschaft im Winter auch zwei Mal pro Woche nach Zagreb, in die grösste Stadt Kroatiens.

Die Berner Fluggesellschaft verzeichnete in den ersten Monaten des laufenden Jahres stark wachsende Passagierzahlen: Von Januar bis Mai 2012 sind über 64‘000 Fluggäste mit SkyWork Airlines gereist, fast vier Mal mehr als in der gleichen Zeitperiode des letzten Jahres. SkyWork Airlines beschäftigt 171 Mitarbeiter und ab dem Winterflugplan insgesamt zwölf Destinationen ab Bern im Flugprogramm: Amsterdam, Barcelona, Belgrad, Berlin Schönefeld, Budapest, Hamburg, Köln/Bonn, London City, Palma de Mallorca, Rom, Wien, Zagreb.