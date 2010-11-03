SkyWork gibt neue Routen bekannt

SkyWork setzt ihre Wachstumspläne ab dem Flughafen Bern Belp um und kündigt neue Linienverbindungen an.

Nachdem sich der Nischenanbieter ab Bern Belp ein neues Kleid gegeben hat, gibt die Fluggesellschaft erste Wachstumspläne bekannt. Durch die Erweiterung des Streckennetzes und den Ausbau bestehender Flüge wird eine bessere Anbindung an Europäische Metropolen, sowie eine komfortablere Reisemöglichkeit für Passagiere aus dem Schweizer Mittelland angeboten. Ab dem Sommerflugplan 2011, der Ende März in Kraft tritt, wird SkyWork ihre Kapazitäten um 70 Prozent erhöht haben. Die Fluggesellschaft wird im Sommer 2011 ab Bern Belp elfmal pro Woche nach Berlin, sechsmal nach Hamburg siebenmal nach Barcelona und sechsmal nach London City verkehren. Die Linie zum London City Airport wird neu ab dem 27. März 2011 ins Streckennetz aufgenommen.