SkyWork fliegt wieder zum London City Airport

Etihad Regional Saab 2000 (Foto: Darwin)

SkyWork Airlines wird ab dem 19. Juli 2015 wieder Tagesrandverbindungen zum London City Airport anbieten.

Die Strecke wird jeweils frühmorgens von Montag bis Freitag sowie am Sonntag Bern mit dem London City Airport verbinden. Ab 31. August 2015 fliegt SkyWork Airlines die Strecke werktags im doppelten Tagesrand, also am Morgen und am Abend sowie einmal pro Tag am Samstag und Sonntag. Dies unter Vorbehalt der rechtzeitigen Erteilung der behördlichen Bewilligungen und der beantragten Flughafenslots.

Bei den Rotationen von und nach Bern schaltet SkyWork Airlines am EuroAirport einen kurzen Zwischenstopp ein, um Passagiere aus dem Dreiländereck an Bord zu nehmen. Die gesamte Reisezeit verändert sich dank dem neu eingesetzten Flugzeugtyp gegenüber der früher auf der Nonstop-Strecke BRN-LCY geflogenen Dornier 328 nur minimal. Schlussendlich resultiert für die aus Bern kommenden Fluggäste ein erheblicher Zeitvorteil im Vergleich zu einer Anreise mit dem Auto oder Zug und dem Weiterflug ab Zürich oder Genf. Dazu tragen auch die sehr kurzen Check-In-Zeiten am Flughafen Bern bei.

Die Berner Fluggesellschaft setzt für diesen Flug eine angemietete Maschine vom Typ Saab 2000 von Etihad Regional (Darwin) ein. Tagsüber wird dieses Flugzeug ab Bern bereits bestehende, aufkommensstarke Ziele bedienen, welche zurzeit mit der Dornier 328 angeflogen werden. Damit werden ab Bern eine Produkteerweiterung und eine verbesserte Verfügbarkeit erzielt.