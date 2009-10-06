SkyWest verbessert Verkehrszahlen

Die regionale Airline SkyWest Inc., welche auch Atlantic Southeast Airlines betreibt, hat ihre Verkehrszahlen im September um 9,8 Prozent verbessert.

Die RPM stiegen von 1,29 Milliarden im Vergleichsmonat des Vorjahres auf 1,42 Milliarden. Die Auslastung kletterte um 2,1 Prozentpunkte auf 78,6 Prozent, während die Kapazität ebenfalls anstieg und zwar um 6,9 Prozent auf 1,8 Milliarden Available Seat Miles. Insgesamt absolvierte die Airline im letzten Monat 70.750 Flüge. In den ersten neun Monaten des Jahres stieg der Verkehr um 0,3 Prozent auf 13,16 Milliarden RPMs.

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