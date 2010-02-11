SkyWest und ASA publizieren Verkehrszahlen

SkyWest Inc. hat die konsolidierten Resultate ihrer Tochtergesellschaften SkyWest und ASA für den vergangenen Monat veröffentlicht.

SkyWest Airlines und Atlantic Southeast Airlines vermelden im Januar 2010 einen Anstieg des Passagierverkehrs um insgesamt 9,9 Prozent auf 1,369 Milliarden. Die Kapazität kletterte ebenfall um 8,4 Prozent auf 1,868 Milliarden. Die Auslastung konnte sich um 1,0 Prozentpunkte auf 73,3 Prozent im Vergleich zur selben Periode des Vorjahres verbessern. Insgesamt beförderten die beiden Airlines im Januar 2.737.931 Passagiere, zwölf Prozent mehr als im 2009.