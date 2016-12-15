SkyWest mit weniger Passagieren

SkyWest Airlines Bombardier CRJ700 (Foto: SkyWest Airlines)

Mit den Fluggesellschaften von SkyWest Airlines flogen im November 2016 insgesamt 4,177 Millionen Passagiere, dies waren 4,9 Prozent weniger als im selben Vorjahresmonat.

Die Transportleistung ist von 2,338 Milliarden Sitzplatzmeilen im Vergleichsmonat des Vorjahres auf 2,199 Milliarden Sitzplatzmeilen um 5,9 Prozent zurückgegangen, während die Kapazität um 7,3 Prozent auf 2,651 Milliarden Sitzplatzmeilen zurückgefahren wurde. Die Auslastung hat sich um 1,2 Prozentpunkte auf 83,0 Prozent verbessert.

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres flogen mit den Airlines von SkyWest 49,310 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Rückgang von 4,8 Prozent.

SkyWest Holdings betreibt auf verkehrsschwächeren Nebenrouten für Delta, American, United und Alaska Airlines 750 Verkehrsflugzeuge.