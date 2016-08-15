SkyWest mit weniger Passagieren
Mit der regional Airline SkyWest flogen im Berichtsmonat Juli 2016 4,887 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Rückgang von 5,7 Prozent.
Die Transportleistung hat sich von 2,733 Milliarden Sitzplatzmeilen im Vergleichsmonat des Vorjahres auf 2,533 Milliarden Sitzplatzmeilen um 7,3 Prozent verschlechtert, während die Kapazität um 6,9 Prozent auf 2,989 Milliarden Sitzplatzmeilen vermindert wurde. Die Auslastung ging um 0,4 Prozentpunkte auf immer noch solide 84,7 Prozent.
In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres flogen mit den Airlines von SkyWest 31,470 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Minus von 4,7 Prozent. SkyWest Holdings betreibt auf Nebenrouten rund 320 Verkehrsflugzeuge für fast alle grossen Airlines in den USA.