SkyWest mit weniger Passagieren

SkyWest Airlines Bombardier CRJ700 (Foto: SkyWest Airlines)

Mit den Fluggesellschaften von SkyWest Airlines flogen im November 2015 4,395 Millionen Passagiere, dies waren 3,4 Prozent weniger als im selben Vorjahresmonat.

Die Transportleistung ist von 2,434 Milliarden Sitzplatzmeilen im Vergleichsmonat des Vorjahres auf 2,338 Milliarden Sitzplatzmeilen um vier Prozent zurückgegangen, während die Kapazität um 5,7 Prozent auf 2,858 Milliarden Sitzplatzmeilen zurückgefahren wurde. Die Auslastung hat sich um 1,9 Prozentpunkte auf 81,8 Prozent verbessert.

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres flogen mit den Airlines von SkyWest 51,778 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Rückgang von 4,5 Prozent.

SkyWest Holdings betreibt auf verkehrsschwächeren Nebenrouten für Delta, American, United und Alaska Airlines rund 725 Verkehrsflugzeuge.