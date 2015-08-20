SkyWest mit weniger Passagieren

SkyWest Airlines Bombardier CRJ700 (Foto: SkyWest Airlines)

Mit der regional Airline SkyWest, welche auch ExpressJet betreibt, flogen im Berichtsmonat Juli 2015 5,183 Millionen Passagiere, die entspricht einem Rückgang von 5,6 Prozent.

Die Transportleistung hat sich von 2,933 Milliarden Sitzplatzmeilen im Vergleichsmonat des Vorjahres auf 2,733 Milliarden Sitzplatzmeilen um 6,8 Prozent verschlechtert, während die Kapazität um 7,7 Prozent auf 3,211 Milliarden Sitzplatzmeilen vermindert wurde. Die Auslastung kletterte um 0,7 Prozentpunkte auf solide 85,1 Prozent.

In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres flogen mit den Airlines von SkyWest 33,039 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Minus von 4,2 Prozent. SkyWest Holdings betreibt auf Nebenrouten rund 757 Verkehrsflugzeuge für fast alle grossen Airlines in den USA