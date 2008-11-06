SkyWest mit 39 Prozent weniger Gewinn

SkyWest Inc., die Muttergesellschaft von SkyWest Airlines und Atlantic Southeast Airlines, verzeichnet im dritten Quartal ein Nettoeinkommen von USD 26,2 Millionen.

Das sind 38,9 Prozent weniger als die USD 42,9 Millionen im dritten Quartal des letzten Jahres. Der Rückgang ist auf Kapazitätskür- zungen zurückzuführen, die Partnergesellschaften mit ihren Flugplaneinschränkungen verur- sachten. Midwest Airlines flog bisher 21 CRJ200 von SkyWest, neu sind es nur noch 12. SkyWest stimmte auch zu, in diesem Quartal Zahlungen von Midwest in der Höhe von USD 7,7 Millionen zu stunden.

Die Quartalseinnahmen stiegen 6,8 Prozent auf USD 934,1 Millionen, während die Ausgaben um 11,6 Prozent auf USD 873,9 Millionen stiegen. Daraus ergibt sich ein Betriebseinkommen von USD 60,3 Millionen, 34,8 Prozent weniger als im letzten Jahr. Der Verkehr ging um 7,8 Prozent zurück.