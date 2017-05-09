SkyWest meldet weniger Passagiere

SkyWest Airlines Bombardier CRJ-700 (Foto: SkyWest Airlines)

Bei SkyWest Airlines, welche auch ExpressJet betreibt, sind im Berichtsmonat April 2017 insgesamt 4,528 Millionen Passagiere zugestiegen, dies entspricht einem Minus von 3,1 Prozent.

Die Nachfrage hat sich verglichen mit dem Vorjahresapril um 5,9 Prozent auf 2,314 Milliarden Sitzplatzmeilen verschlechtert, während die Kapazität um 5,1 Prozent auf 2,855 Milliarden Sitzplatzmeilen zurückgenommen wurde. Die Auslastung hat sich um 0,8 Prozentpunkte auf immer noch solide 81,0 Prozent verschlechtert.

SkyWest Holdings betreibt auf verkehrsschwächeren Nebenrouten für Delta, American, United und Alaska Airlines rund 382 Verkehrsflugzeuge, ExpressJet betreibt 232 Flugzeuge.