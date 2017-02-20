SkyWest meldet weniger Passagiere

SkyWest Airlines Bombardier CRJ-700 (Foto: SkyWest Airlines)

Bei SkyWest Airlines, welche auch ExpressJet betreibt, sind im Berichtsmonat Januar 2017 insgesamt 3,859 Millionen Passagiere zugestiegen, dies entspricht einem Minus von fünf Prozent.

Die Nachfrage ist verglichen mit dem Vorjahresjanuar um 6,2 Prozent auf 2,046 Milliarden Sitzplatzmeilen zurückgegangen, während die Kapazität um 5,7 Prozent auf 2,670 Milliarden Sitzplatzmeilen zurückgenommen wurde. Die Auslastung verschlechterte sich um 0,4 Prozentpunkte auf 76,6 Prozent.

Im Berichtsjahr 2016 flogen mit den Airlines von SkyWest 53,539 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Minus von 4,8 Prozent.

SkyWest Holdings betreibt auf verkehrsschwächeren Nebenrouten für Delta, American, United und Alaska Airlines rund 640 Verkehrsflugzeuge.