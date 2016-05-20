SkyWest meldet weniger Passagiere

SkyWest Airlines Bombardier CRJ700 (Foto: SkyWest Airlines)

Bei SkyWest Airlines, welche auch ExpressJet betreibt, sind im Berichtsmonat April 2016 4,412 Millionen Passagiere zugestiegen, dies entspricht einem Minus von 7,2 Prozent.

Die Nachfrage hat sich verglichen mit dem Vorjahresapril um 8,1 Prozent auf 2,307 Milliarden Sitzplatzmeilen verschlechtert, während die Kapazität um 6,7 Prozent auf 2,835 Milliarden Sitzplatzmeilen zurückgenommen wurde. Die Auslastung hat sich um 1,2 Prozentpunkte auf immer noch solide 81,4 Prozent verschlechtert.

Im Berichtsjahr 2015 flogen mit den Airlines von SkyWest 56,229 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Minus von 4,6 Prozent. SkyWest Holdings betreibt auf verkehrsschwächeren Nebenrouten für Delta, American, United und Alaska Airlines rund 725 Verkehrsflugzeuge.