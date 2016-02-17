SkyWest meldet weniger Passagiere

SkyWest Airlines Bombardier CRJ700 (Foto: SkyWest Airlines)

Bei SkyWest Airlines, welche auch ExpressJet betreibt, sind im Berichtsmonat Januar 2016 4,060 Millionen Passagiere zugestiegen, dies entspricht einem Minus von 5,4 Prozent.

Die Nachfrage ist verglichen mit dem Vorjahresjanuar um 4,3 Prozent auf 2,181 Milliarden Sitzplatzmeilen zurückgegangen, während die Kapazität um 3,6 Prozent auf 2,833 Milliarden Sitzplatzmeilen zurückgenommen wurde. Die Auslastung verschlechterte sich um 0,5 Prozentpunkte auf 77,0 Prozent.

Im Berichtsjahr 2015 flogen mit den Airlines von SkyWest 56,229 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Minus von 4,6 Prozent.

SkyWest Holdings betreibt auf verkehrsschwächeren Nebenrouten für Delta, American, United und Alaska Airlines rund 725 Verkehrsflugzeuge.