SkyWest meldet weniger Passagiere

SkyWest Airlines Bombardier CRJ700 (Foto: SkyWest Airlines)

Bei SkyWest Airlines, welche auch ExpressJet betreibt, sind im Berichtsmonat April 2015 4,757 Millionen Passagiere zugestiegen, dies entspricht einem Minus von vier Prozent.

Die Nachfrage hat sich verglichen mit dem Vorjahresapril um 4,1 Prozent auf 2,510 Milliarden Sitzplatzmeilen vermindert, während die Kapazität um 3,9 Prozent auf 3,039 Milliarden Sitzplatzmeilen zurückgenommen wurde. Die Auslastung hat sich um 0,2 Prozentpunkte auf immer noch solide 82,6 Prozent abgeschwächt.

SkyWest Holdings betreibt auf verkehrsschwächeren Nebenrouten für Delta, American, United, US Airways und Alaska Airlines rund 754 Verkehrsflugzeuge.