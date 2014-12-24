SkyWest meldet weniger Passagiere

SkyWest Airlines Bombardier CRJ700 (Foto: SkyWest Airlines)

Bei SkyWest Airlines, welche auch ExpressJet betreibt, ist die Verkehrsleistung im November 2014 um knapp vier Prozent zurück gegangen.

Die Transportleistung ist von 2,527 Milliarden Sitzplatzmeilen im Vergleichsmonat des Vorjahres auf 2,433 Milliarden Sitzplatzmeilen um 3,7 Prozent zurück gegangen. Die Auslastung hat sich um 0,3 Prozentpunkte auf 80,3 Prozent verbessert, während die Kapazität um vier Prozent auf 3,030 Milliarden Sitzplatzmeilen abgebaut wurde. Mit den Fluggesellschaften von SkyWest flogen im November 4,550 Millionen Passagiere, dies waren 3,3 Prozent weniger als im selben Vorjahresmonat. In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres flogen mit den Airlines von SkyWest 54,216 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Minus von 2,6 Prozent.

SkyWest Holdings betreibt auf verkehrsschwächeren Nebenrouten für Delta, American, United, US Airways und Alaska Airlines rund 725 Verkehrsflugzeuge.