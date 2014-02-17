SkyWest meldet weniger Passagiere

Bei SkyWest Airlines, welche auch ExpressJet betreibt, sind im Berichtsmonat Januar 2014 4,285 Millionen Passagiere zugestiegen, dies entspricht einem Minus von 4,7 Prozent.

Die Nachfrage ist verglichen mit dem Vorjahresjanuar um 1,3 Prozent auf 2,289 Milliarden Sitzplatzmeilen zurück gegangen, während die Kapazität um 3,8 Prozent auf 2,922 Milliarden Sitzplatzmeilen zurückgenommen wurde. Die Auslastung kletterte um 1,9 Prozentpunkte auf 78,3 Prozent. Im Berichtsjahr 2013 flogen mit den Airlines von SkyWest 60,582 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von drei Prozent. SkyWest Holdings betreibt auf verkehrsschwächeren Nebenrouten für Delta, American, United, US Airways und Alaska Airlines rund 725 Verkehrsflugzeuge.