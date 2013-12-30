SkyWest meldet weniger Passagiere

Bei SkyWest Airlines, welche auch ExpressJet betreibt, ist die Verkehrsleistung im November 2013 um 4,6 Prozent angestiegen.

Die Transportleistung ist von 2,446 Milliarden Sitzplatzmeilen im Vergleichsmonat des Vorjahres auf 2,526 Milliarden Sitzplatzmeilen um 3,3 Prozent angestiegen. Die Auslastung ging um einen Prozentpunkt auf 80,0 Prozent zurück, während die Kapazität um 4,6 Prozent auf 3,158 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut wurde. Mit den Fluggesellschaften von SkyWest flogen im November 4,706 Millionen Passagiere, dies waren 2,1 Prozent weniger als im selben Vorjahresmonat. In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres flogen mit den Airlines von SkyWest 55,670 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 3,1 Prozent. SkyWest Holdings betreibt auf verkehrsschwächeren Nebenrouten für Delta, American, United, US Airways und Alaska Airlines rund 725 Verkehrsflugzeuge.