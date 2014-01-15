SkyWest meldet soliden Dezember

Bei SkyWest Airlines, welche auch ExpressJet betreibt, sind im Berichtsmonat Dezember 2013 4,912 Millionen Passagiere zugestiegen, dies entspricht einem Plus von 2,7 Prozent.

Die Nachfrage hat sich verglichen mit dem Vorjahresdezember um acht Prozent auf 2,636 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert, während die Kapazität um 2,9 Prozent auf 3,135 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut wurde. Die Auslastung kletterte um vier Prozentpunkte auf 84,1 Prozent. Im Berichtsjahr 2013 flogen mit den Airlines von SkyWest 60,582 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von drei Prozent. SkyWest Holdings betreibt auf verkehrsschwächeren Nebenrouten für Delta, American, United, US Airways und Alaska Airlines rund 725 Verkehrsflugzeuge.