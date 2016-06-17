SkyWest meldet schwächere Nachfrage

SkyWest Airlines Bombardier CRJ700 (Foto: SkyWest Airlines)

Die regional Airline SkyWest, welche auch ExpressJet betreibt, musste für den Mai 2016 eine schlechtere Nachfrage und tiefere Passagierzahlen vermelden.

Die Kapazität wurde um fünf Prozent auf 2,928 Milliarden Sitzplatzmeilen vermindert. Die Nachfrage ging verglichen mit dem Vorjahresmai von 2,605 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 2,447 Milliarden Sitzplatzmeilen um fünf Prozent zurück. Mit SkyWest flogen im Mai 4,667 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Minus von 5,5 Prozent. Die Auslastung hat sich um 1,1 Prozentpunkte auf 83,6 Prozent verschlechtert.

In den ersten neuen Monaten benutzten 21,747 Millionen Passagiere WestJet, das entspricht einem Minus von fünf Prozent

SkyWest Holdings betreibt auf verkehrsschwächeren Nebenrouten für Delta, American, United und Alaska Airlines 356 Verkehrsflugzeuge. Die Fluggesellschaft zählt insgesamt rund 11.500 Mitarbeiter.