SkyWest meldet schwächere Nachfrage

SkyWest Airlines Bombardier CRJ700 (Foto: SkyWest Airlines)

Die regional Airline SkyWest , welche auch ExpressJet betreibt, musste für den Mai eine schlechtere Nachfrage und tiefere Passagierzahlen vermelden.

Die Kapazität wurde um 5,1 Prozent auf 3,083 Milliarden Sitzplatzmeilen vermindert. Die Nachfrage ging verglichen mit dem Vorjahresmai von 2,733 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 2,605 Milliarden Sitzplatzmeilen um 4,7 Prozent zurück. Mit SkyWest flogen im Mai 4,937 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Minus von 4,2 Prozent. Die Auslastung hat sich um 0,4 Prozentpunkte auf 84,5 Prozent verbessert.

SkyWest Holdings betreibt auf verkehrsschwächeren Nebenrouten für Delta, American, United, US Airways und Alaska Airlines rund 661 Verkehrsflugzeuge. Die Fluggesellschaft zählt insgesamt rund 20.000 Mitarbeiter.