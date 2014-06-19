SkyWest meldet schwächere Nachfrage

Bei SkyWest Airlines, welche auch ExpressJet betreibt, sind im Berichtsmonat April 2014 4,954 Millionen Passagiere zugestiegen, dies entspricht einem Minus von 1,6 Prozent.

Die Nachfrage hat sich verglichen mit dem Vorjahresapril um 0,5 Prozent auf 2,618 Milliarden Sitzplatzmeilen vermindert, während die Kapazität um 3,3 Prozent auf 3,164 Milliarden Sitzplatzmeilen zurückgenommen wurde. Die Auslastung hat sich um 2,3 Prozentpunkte auf solide 82,8 Prozent verbessert.

Im Berichtsjahr 2013 flogen mit den Airlines von SkyWest 60,582 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von drei Prozent. SkyWest Holdings betreibt auf verkehrsschwächeren Nebenrouten für Delta, American, United, US Airways und Alaska Airlines rund 725 Verkehrsflugzeuge.