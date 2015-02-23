SkyWest meldet mehr Passagiere

SkyWest Airlines Bombardier CRJ700 (Foto: SkyWest Airlines)

Bei SkyWest Airlines, welche auch ExpressJet betreibt, sind im Berichtsmonat Januar 2015 4,292 Millionen Passagiere zugestiegen, dies entspricht einem leichten Plus von 0,2 Prozent.

Die Nachfrage ist verglichen mit dem Vorjahresjanuar um 0,5 Prozent auf 2,278 Milliarden Sitzplatzmeilen zurück gegangen, während die Kapazität um 0,6 Prozent auf 2,938 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut wurde. Die Auslastung ging um 0,8 Prozentpunkte auf 77,5 Prozent zurück.

Im Berichtsjahr 2014 flogen mit den Airlines von SkyWest 58,962 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Minus von 2,7 Prozent. SkyWest Holdings betreibt auf verkehrsschwächeren Nebenrouten für Delta, American, United, US Airways und Alaska Airlines rund 725 Verkehrsflugzeuge.