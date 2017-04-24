SkyWest meldet Märzzahlen

SkyWest Airlines Bombardier CRJ-700 (Foto: SkyWest Airlines)

Bei SkyWest Airlines, welche auch ExpressJet betreibt, sind im Berichtsmonat März 2017 4,528 Millionen Passagiere zugestiegen, dies entspricht einem Minus von 3,1 Prozent.

Die Nachfrage hat sich verglichen mit dem Vorjahresmärz um 5,9 Prozent auf 2,314 Milliarden Sitzplatzmeilen verschlechtert, während die Kapazität um 5,1 Prozent auf 2,855 Milliarden Sitzplatzmeilen zurückgefahren wurde. Die Auslastung verschlechterte sich um 0,8 Prozentpunkte auf 81,0 Prozent.

Im ersten Quartal 2017 konnte SkyWest Airlines 12,020 Millionen Passagiere transportieren, das waren 5,1 Prozent weniger als im ersten Quartal 2016.

SkyWest Holdings betreibt auf verkehrsschwächeren Nebenrouten für Delta, American, United und Alaska Airlines rund 382 Verkehrsflugzeuge, ExpressJet betreibt 232 Flugzeuge.