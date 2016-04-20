SkyWest meldet Märzzahlen

SkyWest Airlines Bombardier CRJ700 (Foto: SkyWest Airlines)

Bei SkyWest Airlines, welche auch ExpressJet betreibt, sind im Berichtsmonat März 2016 4,670 Millionen Passagiere zugestiegen, dies entspricht einem Minus von 4,6 Prozent.

Die Nachfrage hat sich verglichen mit dem Vorjahresmärz um 4,9 Prozent auf 2,460 Milliarden Sitzplatzmeilen verschlechtert, während die Kapazität um 4,1 Prozent auf 2,460 Milliarden Sitzplatzmeilen zurückgefahren wurde. Die Auslastung verschlechterte sich um 0,7 Prozentpunkte auf 81,8 Prozent.

Im ersten Quartal 2016 konnte SkyWest Airlines 12669 Millionen Passagiere transportieren, das waren vier Prozent weniger als im ersten Quartal 2015.

SkyWest Holdings betreibt auf verkehrsschwächeren Nebenrouten für Delta, American, United und Alaska Airlines rund 350 Verkehrsflugzeuge.