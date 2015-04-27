SkyWest meldet Märzzahlen

SkyWest Airlines Bombardier CRJ700 (Foto: SkyWest Airlines)

Bei SkyWest Airlines, welche auch ExpressJet betreibt, sind im Berichtsmonat März 2015 4,897 Millionen Passagiere zugestiegen, dies entspricht einem Minus von 5,9 Prozent.

Die Nachfrage hat sich verglichen mit dem Vorjahresmärz um 7,4 Prozent auf 2,587 Milliarden Sitzplatzmeilen verschlechtert, während die Kapazität um 6,4 Prozent auf 3,136 Milliarden Sitzplatzmeilen zurückgefahren wurde. Die Auslastung verschlechterte sich um 0,8 Prozentpunkte auf 82,5 Prozent.

Im ersten Quartal 2015 konnte SkyWest Airlines 13,190 Millionen Passagiere transportieren, das waren 3,2 Prozent weniger als im ersten Quartal 2014.

SkyWest Holdings betreibt auf verkehrsschwächeren Nebenrouten für Delta, American, United, US Airways und Alaska Airlines rund 754 Verkehrsflugzeuge.