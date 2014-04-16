SkyWest meldet Märzzahlen

Bei SkyWest Airlines, welche auch ExpressJet betreibt, sind im Berichtsmonat März 2014 5,206 Millionen Passagiere zugestiegen, dies entspricht einem Minus von 1,2 Prozent.

Die Nachfrage hat sich verglichen mit dem Vorjahresmärz um 2,1 Prozent auf 2,794 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert, während die Kapazität um 0,5 Prozent auf 3,352 Milliarden Sitzplatzmeilen zurückgefahren wurde. Die Auslastung kletterte um 2,1 Prozentpunkte auf 83,3 Prozent.

Im Berichtsjahr 2013 flogen mit den Airlines von SkyWest 60,582 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von drei Prozent. SkyWest Holdings betreibt auf verkehrsschwächeren Nebenrouten für Delta, American, United, US Airways und Alaska Airlines rund 725 Verkehrsflugzeuge.