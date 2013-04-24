SkyWest meldet Märzzahlen

Bei SkyWest Airlines, welche auch ExpressJet betreibt, sind im Berichtsmonat März 2013 5,267 Millionen Passagiere zugestiegen, dies entspricht einem Plus von 5,7 Prozentpunkten.

Die Nachfrage hat sich verglichen mit dem Vorjahresmärz um 6,3 Prozentpunkte auf 2,736 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert, während die Kapazität um 5,2 Prozentpunkte auf 3,368 Milliarden Sitzplatzmeilen zurückgefahren wurde. Die Auslastung kletterte um 0,7 Prozentpunkte auf 81,2 Prozent. Im Berichtsjahr 2012 flogen mit den Airlines von SkyWest 58,804 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 5,3 Prozentpunkten. SkyWest Holdings betreibt auf Nebenrouten rund 725 Verkehrsflugzeuge.



