SkyWest meldet Februarzahlen

SkyWest Airlines Bombardier CRJ-700 (Foto: SkyWest Airlines)

Bei SkyWest Airlines, welche auch ExpressJet betreibt, sind im Berichtsmonat Februar 2017 insgesamt 3,634 Millionen Passagiere zugestiegen, dies entspricht einem Minus von 7,7 Prozent.

Die Nachfrage hat sich verglichen mit dem Vorjahresfebruar um 8,9 Prozent auf 1,896 Milliarden Sitzplatzmeilen weiter verschlechtert, während die Kapazität um 8,7 Prozent auf 2,433 Milliarden Sitzplatzmeilen abgebaut wurde. Die Auslastung verschlechterte sich um 0,1 Prozentpunkte auf 78,0 Prozent.

Im Berichtsjahr 2016 flogen mit den Airlines von SkyWest 53,539 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Minus von 4,8 Prozent.

SkyWest Holdings betreibt auf verkehrsschwächeren Nebenrouten für Delta, American, United und Alaska Airlines rund 640 Verkehrsflugzeuge.