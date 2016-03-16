SkyWest meldet Februarzahlen

SkyWest Airlines Bombardier CRJ700 (Foto: SkyWest Airlines)

Bei SkyWest Airlines, welche auch ExpressJet betreibt, sind im Berichtsmonat Februar 2016 3,938 Millionen Passagiere zugestiegen, dies entspricht einem Minus von 1,6 Prozent.

Die Nachfrage hat sich verglichen mit dem Vorjahresfebruar um 1,0 Prozent auf 2,081 Milliarden Sitzplatzmeilen verschlechtert, während die Kapazität um 1,9 Prozent auf 2,665 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut wurde. Die Auslastung verschlechterte sich um 2,7 Prozentpunkte auf 78,1 Prozent.

SkyWest Holdings betreibt auf verkehrsschwächeren Nebenrouten für Delta, American, United und Alaska Airlines rund 725 Verkehrsflugzeuge.